Contraste 64 - Protection de l'enfance et handicap

Près de 20% des enfants suivis en CAMSP relèvent de la protection de l'enfance. Bien souvent ces situations, conséquences de négligences ou de maltraitances avérées, ne sont reconnues que très tardivement au regard de la temporalité du neurodéveloppement de l'enfant. Bon nombre de professionnels méconnaissent les circuits de la protection de l'enfance permettant d'alerter sur une situation à risque. Par ailleurs, les manifestations cliniques de l'enfant, loin d'être spécifiques, peuvent mimer certains troubles du neurodéveloppement amenant dans certains cas à des errances diagnostiques. A l'inverse, la découverte d'un handicap chez un nouveau-né ou un jeune enfant fragilise immanquablement les processus de parentalité et la relation parents-enfant. La maltraitance émerge bien souvent au carrefour de cette mise à l'épreuve des liens précoces et des vulnérabilités psycho-sociales de la famille. Ces situations à risques pour l'enfant sont toujours délicates à traiter pour les équipes. Elles nécessitent d'envisager la complexité singulière de chacune d'entre elles, afin de parvenir à protéger l'enfant, soutenir les liens parents-enfant et conserver autant que possible l'alliance thérapeutique avec la famille. Ce numéro proposera, dans une première partie, d'aborder les éléments permettant à chacun d'avoir une meilleure compréhension du contexte de la Protection de l'enfance. Dans une deuxième partie, seront abordés les relations étroites entre handicap et troubles relationnels précoces ainsi que les phénomènes de maltraitance en institution. Dans une dernière partie, les professionnels des structures témoigneront de leurs pratiques actuelles. Ce numéro permettra de montrer qu'Il n'existe pas une situation unique d'enfant, en protection de l'enfance, mais une multiplicité d'expériences qui dépendent de l'enfant et de son parcours et qui nécessitent une grande capacité d'adaptation de la part des professionnels.