1797. La France sort à peine de la Terreur lorsque Eric de Greville, jeune noble dépossédé par la Révolution, voit son destin basculer. Recueilli et protégé par Edouard Cabanis, puissant fournisseur des armées de la République, il est entraîné dans les coulisses d'un univers où affaires, politique et guerre s'entremêlent. Aux portes de la conquête de l'Italie, menée par un général encore peu connu nommé Bonaparte, Eric devient l'acteur discret d'une mission périlleuse, où l'honneur se heurte à l'ambition, et où le butin de guerre se transforme en monnaie d'influence. Tandis que l'Europe vacille, il découvre un monde d'alliances secrètes, de passions naissantes et de trahisons silencieuses, capables de sceller les destins. Entre fresque historique, roman d'aventures et romance, Le napoléonien - Tome I - 1797 plonge le lecteur au coeur d'une époque en pleine mutation, là où se forgent les fortunes... et les légendes.