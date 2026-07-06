Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le napoléonien

Gianfranco Menghini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1797. La France sort à peine de la Terreur lorsque Eric de Greville, jeune noble dépossédé par la Révolution, voit son destin basculer. Recueilli et protégé par Edouard Cabanis, puissant fournisseur des armées de la République, il est entraîné dans les coulisses d'un univers où affaires, politique et guerre s'entremêlent. Aux portes de la conquête de l'Italie, menée par un général encore peu connu nommé Bonaparte, Eric devient l'acteur discret d'une mission périlleuse, où l'honneur se heurte à l'ambition, et où le butin de guerre se transforme en monnaie d'influence. Tandis que l'Europe vacille, il découvre un monde d'alliances secrètes, de passions naissantes et de trahisons silencieuses, capables de sceller les destins. Entre fresque historique, roman d'aventures et romance, Le napoléonien - Tome I - 1797 plonge le lecteur au coeur d'une époque en pleine mutation, là où se forgent les fortunes... et les légendes.

Par Gianfranco Menghini
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Gianfranco Menghini

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

XVIIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le napoléonien par Gianfranco Menghini

Commenter ce livre

 

Le napoléonien

Gianfranco Menghini

Paru le 06/07/2026

380 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042298708
9791042298708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.