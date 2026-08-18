Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'économie des PME

Sébastien Ristori, Christophe Storai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les ouvrages de la collection " Les indispensables de l'entreprise " présentent les connaissances fondamentales à destination des professionnels, des étudiants et des enseignants en gestion. La collection répond à un besoin croissant de clarification des concepts et des pratiques dans un environnement économique marqué par la complexité, l'incertitude et l'accélération des transformations. Organisés autour de thématiques clés de l'entreprise, chaque ouvrage offre des repères analytiques solides, directement mobilisables dans la prise de décision. Ils reposent sur une approche exigeante, combinant rigueur académique et ancrage opérationnel, afin de concilier compréhension théorique et application concrète. Les chapitres, rédigés autour d'une "clé" technique précise, proposent un développement approfondi, accompagné de schémas, de présentations d'auteurs, de cadres d'analyse structurants et d'éclairages d'experts. Cela facilite l'appropriation progressive des savoirs tout en permettant d'accroître durablement sa capacité d'analyse sur les grands enjeux de l'entreprise. Cet ouvrage propose une lecture structurée des grands mécanismes économiques, articulant compréhension des marchés, analyse des stratégies d'entreprise et fondements de la macroéconomie, tout en établissant des passerelles avec la finance d'entreprise. Il fournir un socle analytique solide permettant d'éclairer la prise de décision dans des environnements complexes et incertains. Chaque " clé " est enrichie par des mises en perspective conceptuelles. Biographies : Sébastien Ristori, analyste financier, est maître de conférences en finance d'entreprise à l'IAE de Corse et à l'IAE de Nice. Christophe Storai, directeur du CFA Universitaire en région Corse, est maître de conférences en Sciences économiques à l'Université de Corse.

Par Sébastien Ristori, Christophe Storai
Chez Ellipses

|

Auteur

Sébastien Ristori, Christophe Storai

Editeur

Ellipses

Genre

TPE, PME, PMI

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'économie des PME par Sébastien Ristori, Christophe Storai

Commenter ce livre

 

L'économie des PME

Sébastien Ristori, Christophe Storai

Paru le 18/08/2026

380 pages

Ellipses

29,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340117693
9782340117693
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin” De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.