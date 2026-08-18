L'économie des PME

Les ouvrages de la collection " Les indispensables de l'entreprise " présentent les connaissances fondamentales à destination des professionnels, des étudiants et des enseignants en gestion. La collection répond à un besoin croissant de clarification des concepts et des pratiques dans un environnement économique marqué par la complexité, l'incertitude et l'accélération des transformations. Organisés autour de thématiques clés de l'entreprise, chaque ouvrage offre des repères analytiques solides, directement mobilisables dans la prise de décision. Ils reposent sur une approche exigeante, combinant rigueur académique et ancrage opérationnel, afin de concilier compréhension théorique et application concrète. Les chapitres, rédigés autour d'une "clé" technique précise, proposent un développement approfondi, accompagné de schémas, de présentations d'auteurs, de cadres d'analyse structurants et d'éclairages d'experts. Cela facilite l'appropriation progressive des savoirs tout en permettant d'accroître durablement sa capacité d'analyse sur les grands enjeux de l'entreprise. Cet ouvrage propose une lecture structurée des grands mécanismes économiques, articulant compréhension des marchés, analyse des stratégies d'entreprise et fondements de la macroéconomie, tout en établissant des passerelles avec la finance d'entreprise. Il fournir un socle analytique solide permettant d'éclairer la prise de décision dans des environnements complexes et incertains. Chaque " clé " est enrichie par des mises en perspective conceptuelles. Biographies : Sébastien Ristori, analyste financier, est maître de conférences en finance d'entreprise à l'IAE de Corse et à l'IAE de Nice. Christophe Storai, directeur du CFA Universitaire en région Corse, est maître de conférences en Sciences économiques à l'Université de Corse.