Et si notre différence était notre plus grande force ? Ma différence est une force est dédié à ceux et celles qui, un jour, ont été marginalisés, discriminés ou harcelés, notamment dans les milieux scolaires et universitaires. A travers dix récits inspirés de faits réels, l'auteure explore des divergences telles que l'origine sociale ou culturelle, l'orientation sexuelle, l'accent, l'apparence physique... Ces histoires de courage, de résilience et d'espoir illustrent la lutte contre le harcèlement et démontrent que, loin d'être une faiblesse, la différence est une véritable force.