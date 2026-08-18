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#Essais

Fondamentaux de statistique pour le management

Roxane Cattan-Jallet, Lynn Farah, Corinne Hahn

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Ce livre propose un panorama des méthodes statistiques couramment utilisées en management. Il permet également d'approfondir certaines notions en fonction de besoins spécifiques qui peuvent émerger au cours des formations des étudiants ou de leurs pratiques professionnelles. Plus précisément, il propose : - 14 chapitres structurés en 4 thèmes de statistiques. - Chacun des chapitres est composé de 3 parties : - Une synthèse des principales notions de cours, illustrées par un exemple dans le domaine du management ; - Des exercices de niveaux de difficulté croissante ; - Des corrigés détaillés et des points d'approfondissement. - Chacun des 4 thèmes se conclut par un problème managérial synthétique accompagné de son corrigé.

Par Roxane Cattan-Jallet, Lynn Farah, Corinne Hahn
Chez Ellipses

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Auteur

Roxane Cattan-Jallet, Lynn Farah, Corinne Hahn

Editeur

Ellipses

Genre

Management

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Fondamentaux de statistique pour le management

Roxane Cattan-Jallet, Lynn Farah, Corinne Hahn

Paru le 18/08/2026

244 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340117686
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