Fondamentaux de statistique pour le management

Ce livre propose un panorama des méthodes statistiques couramment utilisées en management. Il permet également d'approfondir certaines notions en fonction de besoins spécifiques qui peuvent émerger au cours des formations des étudiants ou de leurs pratiques professionnelles. Plus précisément, il propose : - 14 chapitres structurés en 4 thèmes de statistiques. - Chacun des chapitres est composé de 3 parties : - Une synthèse des principales notions de cours, illustrées par un exemple dans le domaine du management ; - Des exercices de niveaux de difficulté croissante ; - Des corrigés détaillés et des points d'approfondissement. - Chacun des 4 thèmes se conclut par un problème managérial synthétique accompagné de son corrigé.