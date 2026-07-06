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#Imaginaire

L'héritage des liens du sang

Cynthia Docon

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Dans un monde où magie et créatures mythologiques se dissimulent aux yeux des humains, un groupe de jeunes mages, appelés Minarai, s'apprête à devenir les défenseurs d'un royaume mystérieux. Aux entrailles de la forêt de Bois-sous-Bois, ils s'entraînent sous la houlette de maîtres puissants, chacun porteur d'un secret enfoui et d'un passé tumultueux. Tandis que des forces énigmatiques, les Aité, cherchent à s'emparer d'un pouvoir légendaire, les apprentis mages devront affronter non seulement leurs propres démons intérieurs, mais aussi une menace surnaturelle qui pourrait bien engloutir leur univers. Mais au-delà des combats et des alliances, une question trouble leurs esprits : les véritables ennemis sont-ils ceux qu'ils croisent, ou ceux qui résident dans leurs coeurs ?

Par Cynthia Docon
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Cynthia Docon

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantasy

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L'héritage des liens du sang

Cynthia Docon

Paru le 06/07/2026

300 pages

Le Lys Bleu

24,50 €

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