L'héritage des liens du sang

Dans un monde où magie et créatures mythologiques se dissimulent aux yeux des humains, un groupe de jeunes mages, appelés Minarai, s'apprête à devenir les défenseurs d'un royaume mystérieux. Aux entrailles de la forêt de Bois-sous-Bois, ils s'entraînent sous la houlette de maîtres puissants, chacun porteur d'un secret enfoui et d'un passé tumultueux. Tandis que des forces énigmatiques, les Aité, cherchent à s'emparer d'un pouvoir légendaire, les apprentis mages devront affronter non seulement leurs propres démons intérieurs, mais aussi une menace surnaturelle qui pourrait bien engloutir leur univers. Mais au-delà des combats et des alliances, une question trouble leurs esprits : les véritables ennemis sont-ils ceux qu'ils croisent, ou ceux qui résident dans leurs coeurs ?