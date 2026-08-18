Physique-Chimie 2de

- 12 activités expérimentales de chimie corrigées et commentées ; - 13 activités expérimentales de physique corrigées et commentées ; - Introduction sur les notions de grandeurs et mesures ainsi que les calculs d'incertitudes indispensables pour mener à bien toute mesure physique ou chimique ; - Les photos des montages pour tous les travaux pratiques ; - Scripts Python ; - Sketchs Arduino (plateforme pour simuler des circuits électriques). Cet ouvrage est destiné aux élèves de Seconde qui recherchent des travaux pratiques corrigés et illustrés par des photos pour acquérir des savoir-faire expérimentaux tout au long de l'année, et se préparer à la Première Spé Physique-Chimie.