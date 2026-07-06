L'Aide Sociale à l'Enfance - ASE - se présente comme un bouclier contre les dangers menaçant les enfants, mais ses méthodes déshumanisées et rigides trahissent son objectif initial. Ce texte dévoile les dérives d'un système où les placements sont souvent arbitraires, les familles jugées coupables sans preuve et les enfants déplacés, déracinés. Derrière chaque décision se cache une institution omnipotente, sans réelle supervision, où la parole des parents et des enfants est systématiquement ignorée ou manipulée. Les souffrances et les injustices sont maquillées sous des rapports administratifs, tandis que la reconstruction familiale est sacrifiée au nom de la bureaucratie. C'est un appel urgent à réformer un système qui, loin de protéger, détruit des vies.