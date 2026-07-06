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#Roman francophone

Goudron forme lisière

Collectif, Boucherie Littéraire

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La photographie de Malou Quirin est née en Suisse lors d'un voyage avec son chien, dans le van qu'elle a patiemment transformé en maison nomade au fil d'une année : "Au détour d'une balade, une petite cabane est apparue, blottie entre de grands arbres d'un côté et une route discrète longeant un lac de l'autre. Un lieu presque secret, comme suspendu, que j'ai voulu capturer avant qu'il ne se fonde dans le silence de la forêt". Ainsi, cette image incarne le thème de notre troisième concours de poésie de L'Inventoire et d'Aleph-Ecriture. Elle a suscité fragments de prose, poésie narrative, ou formes plus traditionnelles. La poésie est une forme courte en constant mouvement. C'est ce mouvement que nous avons choisi de proposer aux lecteurs ici... Ce recueil accueille les textes des 14 poètes qui nous ont le plus touchés.

Par Collectif, Boucherie Littéraire
Chez La boucherie littéraire

|

Auteur

Collectif, Boucherie Littéraire

Editeur

La boucherie littéraire

Genre

Poésie

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Goudron forme lisière

Collectif, Boucherie Littéraire

Paru le 04/07/2026

62 pages

La boucherie littéraire

15,00 €

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Scannez le code barre 9791096861736
9791096861736
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