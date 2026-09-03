Quelque part en Amérique du Sud, dans la moiteur de la jungle équatorienne, deux femmes sont face à face : Nora, guérillera engagée dans la lutte armée, et Dolorès, son otage. Pendant les vingt-deux semaines de la détention, les conditions de vie sont difficiles, mais la promiscuité et l'isolement rapprochent le bourreau et sa victime. Quinze ans plus tard, dans une villa cossue, Dolorès voit apparaître sur l'écran de sa télévision le visage de Nora, devenue une personnalité politique écologiste de premier plan. Comment Dolorès a-t-elle survécu ? Et que se passerait-il si elle décidait de révéler qui est Nora ? Vinciane Moeschler compose ici un roman âpre et envoûtant. Et brosse le portrait de deux femmes révoltées aspirant chacune à sa liberté.