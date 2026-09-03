Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Guérillera

Vinciane Moeschler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelque part en Amérique du Sud, dans la moiteur de la jungle équatorienne, deux femmes sont face à face : Nora, guérillera engagée dans la lutte armée, et Dolorès, son otage. Pendant les vingt-deux semaines de la détention, les conditions de vie sont difficiles, mais la promiscuité et l'isolement rapprochent le bourreau et sa victime. Quinze ans plus tard, dans une villa cossue, Dolorès voit apparaître sur l'écran de sa télévision le visage de Nora, devenue une personnalité politique écologiste de premier plan. Comment Dolorès a-t-elle survécu ? Et que se passerait-il si elle décidait de révéler qui est Nora ? Vinciane Moeschler compose ici un roman âpre et envoûtant. Et brosse le portrait de deux femmes révoltées aspirant chacune à sa liberté.

Par Vinciane Moeschler
Chez Mercure de France

|

Auteur

Vinciane Moeschler

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guérillera par Vinciane Moeschler

Commenter ce livre

 

Guérillera

Vinciane Moeschler

Paru le 03/09/2026

224 pages

Mercure de France

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715268920
9782715268920
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.