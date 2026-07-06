Les pingouins et le cul de Bernadette

Entre 2003 et 2005, le coeur d'un quartier parisien bat au rythme d'un bar-restaurant. Dans ce véritable théâtre du quotidien, les habitués forment une famille d'adoption où la familiarité côtoie le secret. Car sous le vernis de la routine et des éclats de rire, certains membres de ce clan fermé dissimulent de mystérieuses réunions mensuelles, gardant leur part d'ombre au vu et au su de tous. Dans le huis clos de cet entre-soi rassurant, mais étouffant, les passions finissent par se heurter. Une liaison amoureuse clandestine vient briser l'équilibre fragile de la communauté, faisant basculer la chronique de quartier vers le drame intime. Porté par des personnages d'un réalisme saisissant, loin de toute caricature, ce roman explore avec une vérité brute la frontière ténue entre le réconfort de l'habitude et le danger des secrets partagés.