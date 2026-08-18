Pourquoi un banquier d'affaires a-t-il choisi de se donner la mort dans un Monoprix de la banlieue ouest de Paris ? Durant onze jours, de la découverte du corps à l'enterrement, ceux qui l'ont connu tentent de comprendre les raisons de son suicide. Se dessine alors le désarroi d'un monde gouverné par l'évaluation permanente : services notés, plateformes numériques, applications scolaires surveillant à distance élèves et parents ; une pratique qui s'est imposée dans toute la société, fragilisant autant les puissants que les plus vulnérables. Les Bonnes Notes est un roman choral sur la peur de ne plus être à la hauteur, sur ce que l'on tait derrière les réussites apparentes, et sur ces fragilités ordinaires que personne ne remarque - jusqu'au moment où tout bascule. L'enquête finit par aboutir mais la vérité qu'elle révèle changera-t-elle quelque chose ? D'un ton léger, parfois ironique, le récit explore les petites comédies sociales derrière lesquelles chacun tente, tant bien que mal, de tenir sa place. Avec une maîtrise remarquable, Marie Hascoët décrit une société qui a perdu ses repères - la nôtre -, suspendue aux codes d'appréciation qui lui tiennent lieu de valeur.