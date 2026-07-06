QUAND LA PEUR DEVIENT PASSAGE A L'ACTE Au coeur des affaires criminelles Quand la peur devient passage à l'acte est un voyage introspectif et criminel qui plonge au coeur de la peur, première réaction émotionnelle de l'être humain. A travers des affaires pénales, des réflexions intimes et des analyses sensibles, l'autrice explore ce que l'angoisse révèle de nos blessures, de nos choix et de nos passages à l'acte. Protectrice, la crainte peut aussi muer en piège, se transformant en silence, colère, obsession, violence ou désir de vengeance lorsqu'elle est mal comprise. Cet ouvrage nous invite à naviguer entre ombre et conscience, crime et développement personnel, pour saisir comment nos émotions peuvent soit nous détruire, soit nous guider vers le changement. Un récit lucide et poétique sur la peur, le délit, l'amour et la reconstruction de soi. Passionnée par l'écriture, la psychologie, les affaires pénales et le développement personnel, Milena Karapetyan plonge dans les mécanismes profonds reliant peur, amour, douleur et conscience. A travers une plume introspective et poétique, elle explore comment les blessures humaines façonnent nos choix et nos actions. Avec Quand la peur devient passage à l'acte, elle poursuit sa quête intérieure, mêlant analyse criminelle et reconstruction de soi.