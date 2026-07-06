En prenant les chemins de traverse

En novembre 1947, Marc André, témoin d'un meurtre, est accusé à tort et condamné à vingt ans de prison. Son fils, Claude, refuse de croire à la culpabilité de son père. Confronté à la haine et au mépris, il décide de tout risquer pour le faire libérer. Avec l'aide d'un avocat et d'un comité de soutien, il se lance dans une bataille impitoyable. Mais ses sentiments pour Rosine, sa complice fidèle, pourraient bien le pousser à franchir des limites dangereuses. Parviendra-t-il à démêler l'écheveau et sauver son père avant qu'il ne soit trop tard ?