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#Roman francophone

En prenant les chemins de traverse

Roger Vannier

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En novembre 1947, Marc André, témoin d'un meurtre, est accusé à tort et condamné à vingt ans de prison. Son fils, Claude, refuse de croire à la culpabilité de son père. Confronté à la haine et au mépris, il décide de tout risquer pour le faire libérer. Avec l'aide d'un avocat et d'un comité de soutien, il se lance dans une bataille impitoyable. Mais ses sentiments pour Rosine, sa complice fidèle, pourraient bien le pousser à franchir des limites dangereuses. Parviendra-t-il à démêler l'écheveau et sauver son père avant qu'il ne soit trop tard ?

Par Roger Vannier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Roger Vannier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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En prenant les chemins de traverse

Roger Vannier

Paru le 06/07/2026

188 pages

Le Lys Bleu

19,50 €

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9791044044181
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