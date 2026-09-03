L'univers fascinant du vin

Un livre combinant expertise et émotions pour les débutants, amateurs et passionnés de vin, dont l'auteur est double champion de France de dégustation de vin à l'aveugle. A travers ce livre, le vin se révèle comme un univers fascinant à explorer. Le tour de France des appellations s'ouvre à une dimension internationale exceptionnelle, parcourant tous les continents, de l'Italie et la Hongrie aux vignobles émergents du Nouveau Monde et de Chine. Chaque page offre un regard expert et précis sur les cépages, les terroirs et les techniques de vinification, tout en mêlant culture, histoire et anecdotes sensorielles uniques. Le lecteur découvre le vin de manière passionnante et instructive, avec des accords mets-vins raffinés, des conseils d'achat avisés et des pépites confidentielles à dénicher. Résultat : un ouvrage inspirant, formateur et captivant.