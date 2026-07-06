Panser l'avenir est une oeuvre poétique nourrie par le parcours humain, militant et professionnel d'Edgar Laloum. En explorant les fêlures de l'adolescence, l'auteur donne voix aux fragilités silencieuses et aux jeunesses en quête de sens. Son engagement de longue date à Jérusalem irrigue une méditation poignante sur la tragédie israélo-palestinienne, au carrefour de la mémoire, de la justice et de l'espérance. Ces textes sont un appel à " penser l'autre ", à reconnaître la douleur universelle et à briser les murs, qu'ils soient de pierre ou d'esprit. Portant un regard fraternel sur le destin des exilés, et particulièrement des mineurs isolés, ce recueil célèbre leur dignité fondamentale. Entre révolte et lumière, il invite à panser les plaies du présent pour esquisser un horizon plus juste.