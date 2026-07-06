Les Barbares et les Territerriens

Venus du Territerroir, une utopie guidée par l'harmonie et le rythme des saisons, de curieux explorateurs débarquent dans le béton de la Barbaville avec une mission : écologiser l'Ancien Monde. Face à l'aliénation des écrans, à la surmédication et au temps fragmenté, ils opposent des réformes poétiques, des cours de blagues à l'école à l'introduction de silences sur les ondes saturées. Mais le soir du Nouvel An, un cataclysme d'une violence inouïe frappe la métropole, transformant la cité technologique en un piège mortel et mettant à nu la fragilité de sa civilisation. Fable satirique moderne, ce roman déconstruit les certitudes contemporaines avec une sobriété clinique, jusqu'à un dénouement apocalyptique saisissant. Juliette Formi, animée par une profonde curiosité pour les dynamiques humaines, a d'abord étudié la sociologie avant de s'intéresser à l'univers de la mode. Forte de ses diverses expériences, elle s'est ensuite consacrée à l'écriture, alliant réflexion intime et portée sociale.