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#Roman francophone

Les malades en vadrouille

James Gassongo

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Huit récits, huit éclats de vie, huit plongées dans les méandres de la complexité humaine façonnent Les malades en vadrouille. Ce recueil, véritable kaléidoscope de destins croisés, tisse une toile où s'entrelacent trajectoires brisées, tensions sourdes et émotions à vif, exposant les failles d'une société vacillante ainsi que les vertiges intérieurs de ceux qui la traversent. La nouvelle éponyme, d'une intensité crépusculaire, dépeint une cité en pleine déliquescence : un théâtre d'ombres rongé par la violence, le tumulte de ranarchie et l'étouffement implacable du quotidien. Sous la plume, la réalité se fragmente pour laisser place à une fresque saisissante, oscillant entre cri de révolte et quéte de lumière. De Brazzaville aux places financières de Londres et Paris, le parcours de James Gassongo témoigne d'une exigence rare. Ancien haut responsable public, il délaisse la rigueur des chiffres pour rart du verbe, disséquant les enjeux contemporains avec une acuité remarquable. Son oeuvre, inaugurée par Tuez-le-nous ! Le couloir de la mort, offre une introspection poignante sur rame humaine et les défis de notre temps.

Par James Gassongo
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

James Gassongo

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Les malades en vadrouille

James Gassongo

Paru le 06/07/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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