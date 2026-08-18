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Introduction générale au droit

Sophie Druffin-Bricca

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Cet ouvrage permet de mieux comprendre la notion et les fondements du droit. Quelle est la différence entre droit objectif et droits subjectifs, entre droit privé et droit public ? L'introduction au droit dresse une présentation d'ensemble du droit qui régit la vie en société. Le livre adopte une présentation classique : le droit objectif qui permet de comprendre ce qu'est la règle de droit, les sources du droit... et les droits subjectifs, qui sont les prérogatives reconnues à chaque sujet de droit. Points forts - Une présentation d'ensemble du droit qui régit les grands débats de notre société : l'euthanasie, soins paliatifs - L'ouvrage s'appuie largement sur les références jurisprudentielles et doctrinales pour permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances. - Conforme au cours d'Introduction générale au droit dispensé en cours

Par Sophie Druffin-Bricca
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Sophie Druffin-Bricca

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Introduction historique au dro

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Introduction générale au droit

Sophie Druffin-Bricca

Paru le 18/08/2026

262 pages

Gualino Editeur

20,50 €

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