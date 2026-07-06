Une lettre à mon père est un recueil né du silence, de l'absence et d'un besoin profond de dire ce qui n'a jamais été entendu. il explore les méandres de l'abandon, de la colère, du vide, mais aussi la quête d'identité et le désir de renouer avec une figure absente. A travers des mots, des réflexions et des confidences, l'auteur retrace le parcours d'un enfant devenu adulte sans le soutien d'un père, porté par un manque qui se métamorphose, au fil des pages, en force intérieure. II ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une traversée : un chemin marqué par la douleur, la rage, l'espérance, jusqu'à la naissance d'une paix véritable. C'est un refuge, un miroir, parfois même une arme douce. Dans ces pages résonnent les voix de tous ceux qui, un jour, ont cherché une reconnaissance. Cet ouvrage est à la fois un aveu, un hommage et une libération : le récit d'une guérison lente et l'affirmation d'un droit à la tranquillité intérieure.