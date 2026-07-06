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#Roman francophone

Une lettre à mon père

Archange Michel Emmanuel Mboungou Malonga

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Une lettre à mon père est un recueil né du silence, de l'absence et d'un besoin profond de dire ce qui n'a jamais été entendu. il explore les méandres de l'abandon, de la colère, du vide, mais aussi la quête d'identité et le désir de renouer avec une figure absente. A travers des mots, des réflexions et des confidences, l'auteur retrace le parcours d'un enfant devenu adulte sans le soutien d'un père, porté par un manque qui se métamorphose, au fil des pages, en force intérieure. II ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une traversée : un chemin marqué par la douleur, la rage, l'espérance, jusqu'à la naissance d'une paix véritable. C'est un refuge, un miroir, parfois même une arme douce. Dans ces pages résonnent les voix de tous ceux qui, un jour, ont cherché une reconnaissance. Cet ouvrage est à la fois un aveu, un hommage et une libération : le récit d'une guérison lente et l'affirmation d'un droit à la tranquillité intérieure.

Par Archange Michel Emmanuel Mboungou Malonga
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Archange Michel Emmanuel Mboungou Malonga

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Une lettre à mon père

Archange Michel Emmanuel Mboungou Malonga

Paru le 06/07/2026

152 pages

Le Lys Bleu

17,00 €

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Scannez le code barre 9791044038272
9791044038272
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