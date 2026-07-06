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#Roman francophone

La route de l'âme ou soul's road

Lilas Belle

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La route de l'âme ou soul's road réunit des poèmes reflétant le parcours initiatique de la lycéenne à l'adulte d'aujourd'hui. Nés de l'évasion, de la rébellion, de l'introspection, d'une quête de l'âme du monde. A travers une parole catharsis, l'auteure transforme les épreuves, les émotions et les expériences en une traversée poétique sincère. Nourri d'une sensibilité à la fois contemporaine et ouverte au slam, façon de faire claquer les mots, ce recueil propose une voix moderne, authentique, vibrante, qui renouvelle le genre avec force.

Par Lilas Belle
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Lilas Belle

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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La route de l'âme ou soul's road

Lilas Belle

Paru le 06/07/2026

168 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791044033536
9791044033536
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