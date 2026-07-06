La route de l'âme ou soul's road réunit des poèmes reflétant le parcours initiatique de la lycéenne à l'adulte d'aujourd'hui. Nés de l'évasion, de la rébellion, de l'introspection, d'une quête de l'âme du monde. A travers une parole catharsis, l'auteure transforme les épreuves, les émotions et les expériences en une traversée poétique sincère. Nourri d'une sensibilité à la fois contemporaine et ouverte au slam, façon de faire claquer les mots, ce recueil propose une voix moderne, authentique, vibrante, qui renouvelle le genre avec force.