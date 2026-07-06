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#Roman francophone

Chroniques de l'indicible

S. A. Lysandre Nox

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" Il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'on ne peut que ressentir. " Chroniques de l'indicible est né de ces silences qui pèsent dans la gorge, ceux qu'on retient pour ne pas déranger, et qui hurlent à l'intérieur quand tout paraît calme dehors. C'est un recueil de fragments, de pensées, de vertiges, de douleurs sans nom ; un corps écrit, un cri étouffé, une main tendue. Il parle d'identité qui vacille, de corps qu'on regarde à travers les autres, de liens qui blessent, d'angoisses muettes, de l'enfant qu'on a rendu adulte trop tôt, du monde qui ne comprend pas, et de cette lumière douce, fragile, presque accidentelle, qui s'allume parfois en soi malgré tout. Cet ouvrage n'explique pas : il éprouve, et peut-être reconnaîtra-t-il en vous ce que vous n'avez jamais su nommer.

Par S. A. Lysandre Nox
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

S. A. Lysandre Nox

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Chroniques de l'indicible

S. A. Lysandre Nox

Paru le 06/07/2026

200 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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Scannez le code barre 9791043704444
9791043704444
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