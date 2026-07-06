" Il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'on ne peut que ressentir. " Chroniques de l'indicible est né de ces silences qui pèsent dans la gorge, ceux qu'on retient pour ne pas déranger, et qui hurlent à l'intérieur quand tout paraît calme dehors. C'est un recueil de fragments, de pensées, de vertiges, de douleurs sans nom ; un corps écrit, un cri étouffé, une main tendue. Il parle d'identité qui vacille, de corps qu'on regarde à travers les autres, de liens qui blessent, d'angoisses muettes, de l'enfant qu'on a rendu adulte trop tôt, du monde qui ne comprend pas, et de cette lumière douce, fragile, presque accidentelle, qui s'allume parfois en soi malgré tout. Cet ouvrage n'explique pas : il éprouve, et peut-être reconnaîtra-t-il en vous ce que vous n'avez jamais su nommer.