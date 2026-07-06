Et si le corps et l'âme ne s'étaient pas encore trouvés ? Et si vivre consistait surtout à se chercher, se perdre, puis se reconnaître autrement ? Après la mort de Karl, Eléonore hérite d'un chalet isolé. Ce refuge énigmatique cache des vérités et des trahisons qui fissurent leur histoire. Chaque découverte la plonge dans un vertige, entre peur, colère et mélancolie, jusqu'à l'obliger à affronter ses souvenirs déformés et à décider ce qu'elle est prête à devenir. A la frontière du corps, de l'esprit et du temps, Aux antipodes de l'existence mêle poésie, photographie et fragments sensibles pour raconter une reconstruction intime et l'audace de l'amour de soi.