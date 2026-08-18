Les moyens du bord est la première monographie dédiée aux travaux de l'artiste récemment décédé Adrien Fregosi. Co-éditée par le MIAM et les Editions FP&CF, ce recueil entend donner à voir l'étendue du travail de cet artiste prolifique et généreux, disparu à 44 ans des suites d'un cancer agressif. Ce livre est autant un témoignage plastique qu'un recueil testimonial pour comprendre la démarche et l'urgence à créer qui animait cet artiste si singulier.