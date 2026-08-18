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Les moyens du bord

Adrien Fregosi

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Les moyens du bord est la première monographie dédiée aux travaux de l'artiste récemment décédé Adrien Fregosi. Co-éditée par le MIAM et les Editions FP&CF, ce recueil entend donner à voir l'étendue du travail de cet artiste prolifique et généreux, disparu à 44 ans des suites d'un cancer agressif. Ce livre est autant un témoignage plastique qu'un recueil testimonial pour comprendre la démarche et l'urgence à créer qui animait cet artiste si singulier.

Par Adrien Fregosi
Chez Frédéric Pierre & Camille Françoise

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Auteur

Adrien Fregosi

Editeur

Frédéric Pierre & Camille Françoise

Genre

Monographies

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Les moyens du bord

Adrien Fregosi

Paru le 18/08/2026

300 pages

Frédéric Pierre & Camille Françoise

30,00 €

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Scannez le code barre 9791091366540
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