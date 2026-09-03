Le Torque de Vezerim

Découvrez Le Sablier noir, la première saga de LitRPG française de Lorestone. Pierre Grimbert ( Le Secret de Ji , doublement primé) vous propose une épopée sanguinaire, où le Système décidera du destin des peuples alliés. RESUME DU TOME 1 DU "SABLIER NOIR" : Le monde de Griteim n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses grandes cités ont été rasées lors de la Convulsion et les Archontes, ces mystérieuses entités qui l'ont provoquée, continuent d'étendre leur pouvoir. Face à eux, les champions de la Guilde qui ont reçu l'Appel et intégré le Système forment le dernier rempart de la civilisation. C'est le rêve de Lorica, de rejoindre leurs rangs... Alors, lorsque la Guilde lui propose, ainsi qu'à tant d'autres, d'explorer un donjon pour déclencher cet Appel, elle n'hésite pas à y plonger, emportant avec elle ses coéquipiers et ses secrets les mieux gardés. Mais, dans le donjon, rien ne se passe comme prévu, et toutes ses certitudes vacillent. Elle pensait affronter des monstres... et si les plus terribles d'entre eux y étaient entrés en même temps qu'elle ? ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc.