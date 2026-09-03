Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Sablier Noir - Tome 1 Le Torque de Vezerim

Pierre Grimbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez Le Sablier noir, la première saga de LitRPG française de Lorestone. Pierre Grimbert ( Le Secret de Ji , doublement primé) vous propose une épopée sanguinaire, où le Système décidera du destin des peuples alliés. RESUME DU TOME 1 DU "SABLIER NOIR" : Le monde de Griteim n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses grandes cités ont été rasées lors de la Convulsion et les Archontes, ces mystérieuses entités qui l'ont provoquée, continuent d'étendre leur pouvoir. Face à eux, les champions de la Guilde qui ont reçu l'Appel et intégré le Système forment le dernier rempart de la civilisation. C'est le rêve de Lorica, de rejoindre leurs rangs... Alors, lorsque la Guilde lui propose, ainsi qu'à tant d'autres, d'explorer un donjon pour déclencher cet Appel, elle n'hésite pas à y plonger, emportant avec elle ses coéquipiers et ses secrets les mieux gardés. Mais, dans le donjon, rien ne se passe comme prévu, et toutes ses certitudes vacillent. Elle pensait affronter des monstres... et si les plus terribles d'entre eux y étaient entrés en même temps qu'elle ? ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc.

Par Pierre Grimbert
Chez Lorestone

|

Auteur

Pierre Grimbert

Editeur

Lorestone

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Sablier Noir - Tome 1 Le Torque de Vezerim par Pierre Grimbert

Commenter ce livre

 

Le Sablier Noir - Tome 1 Le Torque de Vezerim

Pierre Grimbert

Paru le 03/09/2026

416 pages

Lorestone

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487700659
9782487700659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.