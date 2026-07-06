Quand la guerre s'invite en Côte d'Ivoire vous plonge dans le chaos dévastateur de la crise ivoirienne de 2011, à travers les yeux d'un homme pris dans les tourments de la guerre. Abidjan, un mercredi de mars, devient le théâtre d'une violence débridée : tirs, détonations et rues envahies par la peur. L'homme, piégé dans cette ville en guerre, perd tout ce qu'il a construit, y compris sa précieuse Mercedes. Confronté à l'absurdité d'un monde brisé, il navigue entre survie, impuissance et deuil de sa vie d'antan. Cet ouvrage est le témoignage des épreuves vécues par Dominique Dopeu Kossan et sa famille lors de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire.