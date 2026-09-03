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30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves

Isabelle Servant

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Tu es unique... et le monde a besoin de tes talents ! Ce livre t'invite à vivre une aventure en 30 jours pour être l'auteur de ta vie et trouver ce qui est essentiel pour toi. Voici un voyage en 5 étapes pour : 1. Trouver ta place. 2. (Re)découvrir tes atouts. 3. Poser tes objectifs et rêves de vie. 4. Savoir comment passer à l'action. 5. Préciser ton projet professionnel. Chaque jour va te permettre de découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même et te rapprocher de ce qui te correspond pleinement. Oui, rien que ça ! Alors, prêt pour l'aventure ?

Par Isabelle Servant
Chez Eyrolles

|

Auteur

Isabelle Servant

Editeur

Eyrolles

Genre

Orientation

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30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves

Isabelle Servant

Paru le 03/09/2026

128 pages

Eyrolles

16,90 €

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