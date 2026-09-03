Végétaliser les projets d'aménagement

Comment transformer un sol dégradé par les activités humaines ou mis à nu par un chantier en un milieu herbacé pérenne, intégré au paysage et favorable à la biodiversité ? A travers de nombreux contextes d'application : talus routiers et ferroviaires, friches industrielles, parcs urbains, berges remodelées, pistes de ski, zones humides dégradées ou milieux naturels restaurés, l'auteur partage des solutions pour revégétaliser ces espaces. Longtemps réduite à une simple opération de verdissement rapide et économique des sols, la végétalisation a progressivement intégré de nouveaux enjeux : pérennité des couverts, qualité paysagère et préservation de la biodiversité. Les aménageurs doivent désormais concilier contraintes techniques, réglementaires, économiques et écologiques. Pour les aider, l'ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances disponibles en écologie, génie civil, paysagisme et au sein de la filière semencière. Il propose un cadre théorique et des outils opérationnels pour concevoir une végétalisation raisonnée. Il présente les fondements écologiques de la discipline, retrace l'évolution des pratiques, dresse un état des lieux de la filière semencière et développe un itinéraire technique couvrant toutes les étapes du projet, de sa conception à la gestion des espaces. Plusieurs retours d'expérience illustrent la mise en oeuvre de cette démarche.