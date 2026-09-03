Vivre de l'impression 3D est un guide complet destiné à toutes celles et ceux qui veulent lancer et développer leur activité entrepreneuriale grâce à l'impression 3D. L'ouvrage a pour objectif d'aider les passionnés d'impression 3D qui rêvent d'en vivre à créer et développer leur entreprise dans ce secteur en pleine expansion. Enrichi de nombreux exemples concrets et inspirants d'entrepreneurs 3D, le livre aborde de façon pratique et précise chaque étape de la création d'une activité dans le secteur : de l'idée initiale à la mise en place du catalogue de produits et/ou de services, du modèle économique à la commercialisation. L'ouvrage se démarque par son approche experte mais accessible du secteur, et ses conseils spécifiquement pensés pour les makers professionnels. Il est également complété par des ressources en ligne mises à disposition par FuturFab pour les lecteurs (vidéos, calculateur de prix, templates pratiques).