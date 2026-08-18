Le devoir de regarder

Pendant plus de quarante ans, Jean-François Leroy a scruté des millions d'images venues du monde entier. Des images arrachées aux guerres, aux révolutions, aux catastrophes, mais aussi à la vie ordinaire, aux manifestations de solidarités face aux injustices. Nul autre, sans doute, n'en a vu autant que lui. Fondateur du festival international Visa pour l'image à Perpignan, il a été l'un des témoins privilégiés des grandes mutations du photojournalisme, de l'âge de l'argentique à celui du flux numérique. Dans ces conversations avec Isabelle Fougère, il revient librement sur sa vie au plus près du photojournalisme : ses figures marquantes, ses engagements, ses doutes aussi. Il raconte les choix éditoriaux, les images que l'on montre et celles que l'on ne montre pas. Car voir n'est jamais un geste neutre. A l'heure où des milliards d'images sont produites chaque jour, où les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle bouleversent notre rapport au réel, que reste-t-il du devoir de regarder ? Cette traversée de l'histoire du photojournalisme et de ses métamorphoses s'achève par une sélection commentée d'images qui résistent au temps et qui disent encore et toujours quelque chose du monde.