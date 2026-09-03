Check ta paie et reprends le pouvoir

La plupart des salariés savent combien ils gagnent, mais très peu savent vérifier si c'est bien ce qu'on leur doit. Erreur de paie, prime oubliée, heures mal comptabilisées, missions qui dépassent la fiche de poste : ces écarts peuvent représenter des centaines, parfois des milliers d'euros de manque à gagner. A travers des témoignages, des regards croisés et des exemples concrets, Hawa Fofana Simba propose une méthode de terrain pour distinguer ce qui vous est dû, ce qui relève d'une décision économique de l'entreprise et ce qui dépend de votre pouvoir de négociation. Vous y trouverez : ? Des clés pour lire votre fiche de paie, repérer les anomalies qui vous coûtent de l'argent et sécuriser vos droits. ? Des outils pratiques pour préparer une demande de correction, une évolution de poste, une négociation salariale ou un départ. ? Des repères pour identifier vos marges de manoeuvre, poser vos conditions et décider en fonction de vos intérêts.