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Comment fonctionne vraiment la démocratie américaine

Jean-Eric Branaa

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Depuis plus de deux siècles, la Constitution des Etats-Unis organise la vie politique américaine. Pourtant, ce texte rédigé au XVIII ? siècle continue de structurer une démocratie confrontée à des transformations profondes et à des crises politiques inédites. Les tensions apparues durant les présidences de Donald Trump ont mis à l'épreuve les institutions américaines. Elles ont révélé à la fois la solidité des contre-pouvoirs imaginés par les Pères fondateurs et la fragilité des équilibres sur lesquels repose le système. A travers une analyse claire et accessible, ce livre explique le fonctionnement des institutions américaines : séparation des pouvoirs, rôle du Congrès, présidence, Cour suprême, fédéralisme et protection des libertés. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre pourquoi la Constitution américaine demeure au coeur de la stabilité politique des Etats-Unis. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants en droit, en histoire, en science politique (Licence, Master) ou encore en anglais, qu'aux personnes souhaitant acquérir des repères concrets sur la société américaine et comprendre le fonctionnement de ses institutions.

Par Jean-Eric Branaa
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-Eric Branaa

Editeur

Ellipses

Genre

Droit des Etats-Unis

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Comment fonctionne vraiment la démocratie américaine

Jean-Eric Branaa

Paru le 18/08/2026

216 pages

Ellipses

18,50 €

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