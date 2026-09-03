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#Comics

Uri Tupka et les dieux

Mike Mignola

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Après le succès du CARNAVAL DES CADAVRES, Mike MIGNOLA continue d'explorer ce nouvel univers (sans lien, rappelons-le avec Hellboy ), qu'il développe en collaboration avec BEN STENBECK ( Lord Baltimore ) et dans lequel il se renouvelle de manière flamboyante. Dans ce récit de la recherche des dieux dans un monde qui semble les avoir abandonnés, Uri Tupka, le héros, entreprend un pèlerinage en quête de réponses. En chemin, il rencontre des dragons, des géants, des démons et un tombeau d'une indicible horreur. Il découvre non seulement la vérité sur l'univers, mais aussi l'importance du rôle qu'il y joue.

Par Mike Mignola
Chez Delcourt

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Auteur

Mike Mignola

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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Uri Tupka et les dieux

Mike Mignola trad. Anne Capuron

Paru le 03/09/2026

112 pages

Delcourt

17,50 €

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