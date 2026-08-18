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29 semaines pour réussir Spé Maths 1re

Julien Méry

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- un cours détaillé abordant chaque notion séparément ; - des exercices classés selon des degrés différents pour être accessibles par tous les élèves, quel que soit leur niveau ; - des exercices type devoir pour pouvoir faire le bilan de chaque notion ; - une correction détaillée est proposée avec une méthode d'application ; - une préparation à l'épreuve anticipée du Bac en fin d'année. Les notions sont réparties en 29 semaines pour avoir un rythme régulier sur l'année de Première Spé.

Par Julien Méry
Chez Ellipses

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Auteur

Julien Méry

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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29 semaines pour réussir Spé Maths 1re

Julien Méry

Paru le 18/08/2026

350 pages

Ellipses

17,00 €

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