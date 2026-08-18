29 semaines pour réussir Spé Maths 1re

- un cours détaillé abordant chaque notion séparément ; - des exercices classés selon des degrés différents pour être accessibles par tous les élèves, quel que soit leur niveau ; - des exercices type devoir pour pouvoir faire le bilan de chaque notion ; - une correction détaillée est proposée avec une méthode d'application ; - une préparation à l'épreuve anticipée du Bac en fin d'année. Les notions sont réparties en 29 semaines pour avoir un rythme régulier sur l'année de Première Spé.