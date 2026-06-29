Mort d'une République

Notre récit débute aux aurores du 22 avril 1961, jour fatidique du putsch des généraux. Le quarteron d'officiers renégats a finalement décidé de prendre d'assaut la capitale. Les paras ont sauté sur Paris, le pays est au bord de la guerre civile et le général de Gaulle, acculé au château de Versailles. Qu'adviendra-t-il alors de la jeune Vème République et de l'indépendance promise à l'Algérie ? Dans cette uchronie, Mehdi Gambier nous livre un essai fictionnel aux accents de roman autobiographique, dans lequel il entremêle une odyssée résolument personnelle à la grande Histoire revisitée. Mais, à l'ombre de l'imagination, c'est sans doute notre France qui se tapit, avec ses débats qui la tourmentent, au premier rang desquels se trouve la question de sa place dans le monde...