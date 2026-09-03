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#Imaginaire

Reste.

Miller sara Phoebe

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Quand tout vole en éclats, à qui se raccrocher ? C'est le premier jour de terminale et Essie Rosen en a déjà assez. Sa meilleure amie est partie à la fac et répond à peine à ses messages, chaque conversation avec sa mère tourne à la dispute, et son petit ami est étrangement distant. La jeune fille compte les jours avant de pouvoir enfin intégrer le programme d'art dramatique de ses rêves à New York. Mais, malheureusement pour elle, tout va de travers... Une rencontre sera-t-elle la meilleure... ou bien la pire chose qui pourrait lui arriver ?

Par Miller sara Phoebe
Chez Delcourt

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Auteur

Miller sara Phoebe

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Reste.

Miller sara Phoebe trad. Anaïs Papillon

Paru le 03/09/2026

256 pages

Delcourt

14,95 €

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