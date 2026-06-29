Melting périples

Lieu de mémoire, lieu de puissance, où règnent les déplacements, à vélo, à pied, mais surtout en voiture. Qu'il est bon de se promener, les cerisiers en fleurs, et de découvrir les quartiers, petits villages, de Washington DC. Qu'il est doux enfin de contempler ces gens divers qui fourmillent dans les musées, théâtres, restaurants, lieux de divertissement. Les récits variés sur Washington DC accompagnent le lecteur dans une promenade poétique et l'invitent à découvrir les quartiers emblématiques de la capitale des Etats-Unis, lieu de pouvoir, mais aussi lieu de rencontres, lieu d'étonnement.