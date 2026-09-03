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Promenade des Anglaises

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

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A Edimbourg, le professeur Bell soigne les fantômes, guérit les monstres et traque les criminels. Joann Sfar signe une série pleine d'humour et d'aventures décalées dans une ambiance de fantastique victorien. La reine Victoria, en vacances à Nice, a une légère déprime. Aussi envoie-t-elle chercher son médecin personnel, le professeur Bell, pour qu'il lui fasse suivre une thérapie. Cela tombe bien, Bell s'ennuie à Edimbourg ! Accompagné d'Eliphas, d'Humpty Dumpty, de sa fille Mary et d'Ossour, il débarque sur la promenade des Anglais. Le professeur réalise vite que le sinistre Adam Worth rôde aussi sur la côte d'Azur, et il est prêt à tout pour s'en débarrasser, jusqu'à commettre l'irréparable...

Par Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle
Chez Delcourt

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Auteur

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

Editeur

Delcourt

Genre

Fantastique

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Promenade des Anglaises

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

Paru le 03/09/2026

48 pages

Delcourt

15,50 €

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