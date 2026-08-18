Le droit des contrats spéciaux en schémas

L'objectif de la collection "Le droit en schémas" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas en page de droite. Très didactique, ce manuel de droit des contrats spéciaux a été conçu à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Il est destiné aux étudiants de Licence 3 de Droit ainsi qu'aux candidats préparant le concours d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Biographie : Kévin Moizo est maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'Université de Rouen.