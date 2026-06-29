Atlas de la diaspora iranienne

Le 21e siècle est considéré comme une ère de fluidité et d'ouverture dans laquelle les changements qui se produisent dans le transport, la technologie et la culture justifient que les gens pensent au-delà des frontières et les franchissent pour de nombreuses raisons. Arrachés brutalement à leur famille, à leur milieu socio-culturel, ethnique et politique et à leur pays à cause de facteurs différents, les migrants ont été brutalement projetés dans une situation de "no man's land" , ballottés au gré des aléas des errances, exposés à la grande précarité matérielle et à son cortège de souffrances. On se demande désormais comment aborder le phénomène migratoire alors qu'il s'est transformé à l'échelle mondiale ? Comment le migrant construit-il sa carrière dans cet espace hétérogène ? En fait, le nouveau profil migratoire de la période transnationale diffère des deux périodes classiques, fordiste et postfordiste, de la sociologie de la migration et brise l'ensemble de notre grille de lecture actuelle. En effet, un migrant se trouve désormais "intégré" au sein de communautés existant à l'échelle planétaire grâce à internet, ou à une échelle géographique interrégionale telle que la Communauté européenne, ou encore au travers d'entités non politiques comme les Organisations non gouvernementales (ONG). Les flux migratoires contemporains posent la problématique du nomadisme et de la resocialisation que le concept de citoyen classique ne peut plus saisir. Comment penser dans le même mouvement l'Etat et ses institutions, l'immigration et l'émigration ? Autrement dit, quelles sont nos réflexions épistémologiques et méthodologiques sur l'émigration et l'immigration qui ne sont pas influencées par les institutions étatiques compte tenu des chambardements ainsi mis en lumière ? La Collection Errances - créée en 2013 par des chercheurs et des praticiens travaillant sur la question migratoire dans des disciplines différentes (sociologie, anthropologie, droit, économie, etc.) - a pour but de développer ces thématiques en tenant compte du nouvel horizon du champ migratoire mondial.