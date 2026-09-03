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Les mortes terres V

Riku Sanjô, Koji Inada

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Cette nouvelle édition compile les 37 volumes d'origine en 25 et inclut un nouveau découpage ainsi que des pages couleurs d'origine. Le Seigneur du Mal est ressuscité ! Encore plus puissant qu'avant, Hadlar arrive sur l'île de Dermline pour se venger de celui qui l'avait tué autrefois : Avan. Celui-ci n'a d'autre choix que d'affronter son ennemi de toujours pour protéger ses disciples. Mais sera-t-il à la hauteur pour terrasser Hadlar, alors qu'il vient de consommer presque toute son énergie pour l'entraînement de Daï ?

Par Riku Sanjô, Koji Inada
Chez Delcourt

|

Auteur

Riku Sanjô, Koji Inada

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Les mortes terres V

Riku Sanjô, Koji Inada trad. Fédoua Lamodière

Paru le 03/09/2026

240 pages

Delcourt

12,99 €

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