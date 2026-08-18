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#Essais

Le droit administratif en cartes mentales

Karl-Henri Voizard

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L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Le droit administratif en cartes mentales est destiné aux étudiants en Licence et Master de Droit, aux étudiants en Licence d'administration économique et sociale (AES) et aux candidats préparant le concours d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Avec ses 43 cartes mentales, l'ouvrage permet de maîtriser les thèmes essentiels du droit administratif, notamment son origine, ses acteurs, ses fonctions, ses formes, ses responsabilités et les conditions de sa validité. Biographie : Karl-Henri Voizard est maître de conférences de droit public à l'Université de Toulouse.

Par Karl-Henri Voizard
Chez Ellipses

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Auteur

Karl-Henri Voizard

Editeur

Ellipses

Genre

Droit administratif général

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Le droit administratif en cartes mentales

Karl-Henri Voizard

Paru le 18/08/2026

188 pages

Ellipses

22,00 €

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