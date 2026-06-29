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Le grand livre des dents et du sourire

Isabelle Bertieaux

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Le grand livre des dents et du sourire est un ouvrage inédit qui révèle le lien profond entre la santé bucco-dentaire, les émotions, le corps et l'histoire personnelle. Forte de quarante années d'expérience, le Dr Isabelle Bertieaux propose une approche holistique fondée sur cinq médecines complémentaires : la dentisterie conventionnelle, la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, la naturopathie et le décodage émotionnel. A travers des explications accessibles, des conseils concrets, des cas réels et des clés de compréhension originales, elle explore les maladies dentaires, l'impact du stress, de l'alimentation et du mode de vie, ainsi que le rôle du sourire dans la confiance en soi, les relations et l'épanouissement personnel. Bien plus qu'un livre sur les dents, cet ouvrage invite à comprendre les messages du corps, à retrouver santé, confort et beauté, et à faire du sourire un véritable chemin de transformation intérieure.

Par Isabelle Bertieaux
Chez Jikji

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Auteur

Isabelle Bertieaux

Editeur

Jikji

Genre

Guides thérapeutiques

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Le grand livre des dents et du sourire

Isabelle Bertieaux

Paru le 29/06/2026

670 pages

Jikji

27,90 €

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Scannez le code barre 9789908844138
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