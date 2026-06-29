Le grand livre des dents et du sourire est un ouvrage inédit qui révèle le lien profond entre la santé bucco-dentaire, les émotions, le corps et l'histoire personnelle. Forte de quarante années d'expérience, le Dr Isabelle Bertieaux propose une approche holistique fondée sur cinq médecines complémentaires : la dentisterie conventionnelle, la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, la naturopathie et le décodage émotionnel. A travers des explications accessibles, des conseils concrets, des cas réels et des clés de compréhension originales, elle explore les maladies dentaires, l'impact du stress, de l'alimentation et du mode de vie, ainsi que le rôle du sourire dans la confiance en soi, les relations et l'épanouissement personnel. Bien plus qu'un livre sur les dents, cet ouvrage invite à comprendre les messages du corps, à retrouver santé, confort et beauté, et à faire du sourire un véritable chemin de transformation intérieure.