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#Essais

L'homme qui cherche sans trouver

Aboubacar Sidiki Camara

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A l'heure où les réseaux sociaux et le divertissement instantané occupent une place prépondérante, L'homme qui cherche sans trouver interroge notre rapport au savoir, à l'identité et à la pensée, tout en offrant un regard critique sur la jeunesse, particulièrement dans le contexte africain. A travers une approche introspective, il explore les aspirations humaines, mettant en lumière des réponses souvent fragiles, incomplètes et éphémères. Toutefois, cette recherche se heurte à une réalité plus large : celle d'une génération de plus en plus éloignée de la lecture et de la réflexion. Loin de prétendre apporter des solutions définitives, le présent ouvrage invite à une remise en question sincère. Aboubacar Sidiki Camara puise son inspiration dans les racines de son parcours personnel et de son observation du monde contemporain. Ses oeuvres allient introspection et analyse sociale, en mettant particulièrement en lumière la jeunesse, les transformations et les enjeux de notre époque.

Par Aboubacar Sidiki Camara
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Aboubacar Sidiki Camara

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Faits de société

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L'homme qui cherche sans trouver

Aboubacar Sidiki Camara

Paru le 06/07/2026

76 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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Scannez le code barre 9791044044242
9791044044242
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