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#Roman étranger

L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

Rabih Alameddine

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Imaginez une Shéhérazade du XXIe siècle, sous les traits d'un homme nommé Raja, tentant d'échapper à une mère impétueuse et aimante tandis que Beyrouth vacille d'une crise à l'autre. Raja, " homosexuel du quartier " de soixante-trois ans, est un professeur de philosophie respecté qui enseigne depuis plus de trente ans. A la suite d'une série de catastrophes, plus ou moins évitables, il cohabite avec sa mère dans son petit appartement. Raja aime les livres, les promenades méditatives, l'ordre et la solitude. Zalfa, sa mère octogénaire, ne parvient à respirer que dans le bruit et l'agitation. C'est dans cette atmosphère volcanique que Raja revient sur six décennies ponctuées par l'histoire du Liban, le goût du Japon, l'amour des garçons et surtout l'exubérance maternelle.

Par Rabih Alameddine
Chez Editions les Escales

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Auteur

Rabih Alameddine

Editeur

Editions les Escales

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

Rabih Alameddine trad. Elisabeth Peellaert

Paru le 03/09/2026

336 pages

Editions les Escales

23,00 €

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