Enquêtes médiévales en Périgord

Au début du XIVe siècle, en Périgord, le seigneur du village d'Issygiacum, également doyen de son abbaye, prend Jean le Sauvé sous sa protection, le soustrayant ainsi à la misère à laquelle les circonstances de sa naissance semblaient le condamner. Soigneusement formé par frère Anselme, Jean met son savoir, son esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que sa profonde humanité, au service de la communauté. Il devient naturellement prévôt du village et se voit chargé de résoudre des énigmes aussi dramatiques que délicates. Pour mener à bien ses enquêtes, il peut compter sur Marie, l'amour de sa vie.