Instantanés propose une succession de portraits de couples fraîchement constitués, où le hasard leur a offert de vivre une situation heureuse dans un amour réciproque indéfectible, ce qu'il ne produit pas toujours en propulsant parfois des hommes et des femmes à vivre des drames dont ils ne se remettent pas. Bien qu'essayant de planifier leur existence, ils se trouvent confrontés à l'imprévisible de la vie quotidienne qui se prolonge cependant avec la même chance que celle de leur rencontre, comme guidés par une bonne étoile.