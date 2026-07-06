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#Roman francophone

Instantanés

Serge Muscat

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Instantanés propose une succession de portraits de couples fraîchement constitués, où le hasard leur a offert de vivre une situation heureuse dans un amour réciproque indéfectible, ce qu'il ne produit pas toujours en propulsant parfois des hommes et des femmes à vivre des drames dont ils ne se remettent pas. Bien qu'essayant de planifier leur existence, ils se trouvent confrontés à l'imprévisible de la vie quotidienne qui se prolonge cependant avec la même chance que celle de leur rencontre, comme guidés par une bonne étoile.

Par Serge Muscat
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Serge Muscat

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Instantanés

Serge Muscat

Paru le 06/07/2026

160 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791044039200
9791044039200
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