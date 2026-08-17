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#Essais

Histoires d'épaves

Dave Noël

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La navigation au temps de la marine à voile exigeait une prudence de tous les instants, comme l'illustrent les nombreux naufrages survenus dans les eaux de la Nouvelle-France entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les épaves de ces navires arasées par les glaces ont été réduites à des amas de bois masqués sous d'épaisses couches de sédiments. Ces fragments du passé, souvent pillés par les chasseurs de trésors, sont aujourd'hui menacés par l'érosion accélérée des côtes. Dans cet ouvrage, Dave Noël propose une plongée dans l'histoire de ces épaves, de la Petite Hermine à l'Auguste, à partir des récits tragiques de leurs naufragés et des témoignages des archéologues subaquatiques qui les ont découvertes ou fréquentées. Véritables témoins de l'histoire maritime, militaire et commerciale autour de nos côtes, ces bateaux racontent aussi bien des rêves d'empire - ceux de Cartier, de La Salle ou d'Iberville - que la vie de leurs simples passagers. Ils portent la mémoire de batailles décisives, de combats héroïques et de défaites amères. Quant à leurs promesses de trésors enfouis, elles nourrissent depuis des siècles l'imaginaire des curieux de tous âges et continuent aujourd'hui d'attirer amateurs et spécialistes. Au total, c'est une soixantaine de navires à voiles français, anglais ou basques que l'historien et journaliste fait émerger ici dans un style vivant et accessible, enrichi de nombreuses cartes, gravures et photos.

Par Dave Noël
Chez Boréal (Editions du)

|

Auteur

Dave Noël

Editeur

Boréal (Editions du)

Genre

Généralités

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Histoires d'épaves

Dave Noël

Paru le 13/08/2026

216 pages

Boréal (Editions du)

24,00 €

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