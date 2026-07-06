Chronique de la vie ordinaire d'un musulman

Après avoir tué, dans un accès de rage, l'homme qui a violé sa soeur, Jean-Pierre Mathieu est condamné à plusieurs années de prison. Derrière les barreaux, la colère, la culpabilité et la solitude le rongent. En quête de sens, il se tourne vers la spiritualité et croit, à sa libération, avoir enfin trouvé une raison de vivre. Mais peu à peu, il se retrouve entraîné dans un engrenage qui le dépasse. De camps d'entraînement en zones de guerre, il est envoyé combattre loin de tout ce qu'il a connu. Sur le terrain, face à la violence et aux contradictions du conflit, le doute s'installe. S'est-il engagé pour défendre une cause juste... ou s'est-il laissé manipuler ?