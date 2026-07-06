Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Chronique de la vie ordinaire d'un musulman

Mohamed-Chérif Sekmakdji

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir tué, dans un accès de rage, l'homme qui a violé sa soeur, Jean-Pierre Mathieu est condamné à plusieurs années de prison. Derrière les barreaux, la colère, la culpabilité et la solitude le rongent. En quête de sens, il se tourne vers la spiritualité et croit, à sa libération, avoir enfin trouvé une raison de vivre. Mais peu à peu, il se retrouve entraîné dans un engrenage qui le dépasse. De camps d'entraînement en zones de guerre, il est envoyé combattre loin de tout ce qu'il a connu. Sur le terrain, face à la violence et aux contradictions du conflit, le doute s'installe. S'est-il engagé pour défendre une cause juste... ou s'est-il laissé manipuler ?

Par Mohamed-Chérif Sekmakdji
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Mohamed-Chérif Sekmakdji

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chronique de la vie ordinaire d'un musulman par Mohamed-Chérif Sekmakdji

Commenter ce livre

 

Chronique de la vie ordinaire d'un musulman

Mohamed-Chérif Sekmakdji

Paru le 06/07/2026

296 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044035547
9791044035547
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.